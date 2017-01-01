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Премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

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Кабмин сделает все необходимое, чтобы следующий год стал максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции, подчеркнул Алексей Гончарук.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
facebook.com/PMHoncharuk
 
В 2021 году состоится обновление Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с председателем комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, сообщает Интерфакс-Украина.
 
"Мы не имеем никакого сомнения, что европейский вектор Украины является правильным выбором, и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении", - отметил премьер.
 
Он указал, что визит делегации Европарламента "демонстрирует, что в ЕП будет сильная поддержка проевропейского вектора и в следующем политическом сезоне".
 
Как подчеркнул Гончарук, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.
 
"Мы изучаем все пункты этого соглашения для того, чтобы вместе с нашими коллегами сделать его максимально эффективным, удобным и успешным для обеих сторон. Для Украины, безусловно, евроинтеграция является свершившимся выбором, и она подтверждает свою эффективность", - указал глава Кабмина.
 
По его словам, Украину в частности, интересует "промышленный безвиз" – ACAA agreement – "договоренности, которые позволят нашему бизнесу свободно торговать с европейским коллегами".
 
 
Ранее сообщалось, что правительство внесло изменения в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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Теги: Украина-ЕС, обновление, Соглашение об ассоциации, Ассоциация с ЕС, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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