Премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС

"Мы не имеем никакого сомнения, что европейский вектор Украины является правильным выбором, и Украина будет продолжать двигаться в этом направлении", - отметил премьер.

Он указал, что визит делегации Европарламента "демонстрирует, что в ЕП будет сильная поддержка проевропейского вектора и в следующем политическом сезоне".

Как подчеркнул Гончарук, одна из задач, которая стоит перед украинским правительством - обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом, которое должно состояться в 2021 году.