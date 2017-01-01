Нашли тело пятой жертвы пожара в Одессе

Судьба 10 человек остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара.

По состоянию на утро субботы, 7 декабря, спасатели обнаружили тело еще одного человека во время разбора завалов. Таким образом на данный момент известно о пяти жертвах пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"По состоянию на 6 ч 30 мин. 7 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что всего в результате пожара погибли пять человек:

4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух погибших.

7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека.

"Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек)", - добавили спасатели.

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

"Всего с начала разборки завала вывезено 750 м куб. строительных конструкций... к работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. и 12 ед. техники", - сообщили спасатели.

Работы по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются.

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Появилось видео начала пожара в колледже Одессы

Вчера днем сообщалось, что пожар в колледже до сих пор полностью не потушен. Приходилось останавливать осмотр и снова тушить водой.

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