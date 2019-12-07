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Филарет – Епифанию: Спасибо, что не выкинули на улицу

Комментариев: 3
Почетный патриарх Филарета едко отреагировал на инициативу ПЦУ создать для него должность и предоставление привилегий.
Филарет прокомментировал решение Синода ПЦУ
Филарет прокомментировал решение Синода ПЦУ
LIGA.net

Почетный патриарх Филарет ответил на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Это решение Филарет прокомментировал в своем заявлении, обнародованном в пятницу, 6 декабря.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии", - говорится в заявлении.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Ранее сообщалось, что в составе Православной церкви Украины создали религиозную организацию в форме миссии, которую возглавит патриарх. Синод ПЦУ также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена

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Теги: Филарет Денисенко, Филарет, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    07.12.2019, 10:04
Оценка:  -2
fkrfyfan
А причём Епифашка? Хряку и алкашу поросёнко скажи спасибо
bertal    07.12.2019, 09:24
Оценка:  -1
bertal
За что боролся, на то и напоролся)
kapablankas    07.12.2019, 09:28
Оценка:  +2
kapablankas
пусть еще и Пете подякуе
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