Филарет – Епифанию: Спасибо, что не выкинули на улицу

Почетный патриарх Филарета едко отреагировал на инициативу ПЦУ создать для него должность и предоставление привилегий.

Почетный патриарх Филарет ответил на решение Синода Православной церкви предоставить ему право пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создать религиозную комиссию, которую он возглавит. Это решение Филарет прокомментировал в своем заявлении, обнародованном в пятницу, 6 декабря.

"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что... проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии", - говорится в заявлении.

Также Филарет заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он отметил, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Ранее сообщалось, что в составе Православной церкви Украины создали религиозную организацию в форме миссии, которую возглавит патриарх. Синод ПЦУ также утвердил гарантии обеспечения патриарху Филарету.

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена.

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