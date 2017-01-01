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В Николаеве Lexus протаранил такси: двое погибших

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Таксист и его пассажир погибли, Водитель и пассажирка Lexus получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Авто после лобового столкновения
Авто после лобового столкновения
novosti-n.org

В ночь на субботу, 7 декабря, в Николаеве произошло столкновение легкового автомобиля и такси, а результате чего погибли два человека, еще двое были травмированы, сообщают Новости N.

Отмечается, что инцидент произошел на Октябрьском проспекте. Автомобиль Lexus IS 300 вблизи перекрестка с улицей Авангардной не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир Lanos. Водитель Lexus и девушка, сидевшая рядом, были серьезно травмированы и госпитализированы в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

 

 

Ранее сообщалось, что в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП. Авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи.

А несколькоми днями ранее два человека погибли в ДТП с участием Porsche и маршрутки под Киевом.

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Теги: ДТП, Николаев, такси, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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