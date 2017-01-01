Главы фракций обсудили предстоящие переговоры в Париже

Помощник Зеленского Ермак встречался в парламенте с главами фракций для обсуждения стратегии и красных линий переговоров в нормандском формате.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения предстоящей нормандской встречи. Об этом рассказал в эфире Свободы слова Савика Шустера, председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

На встрече, которая состоялась в пятницу, 6 декабря, также присутствовал помощник президента Андрей Ермак, который отвечает за международное направление в команде Зеленского.

"Сегодня, в 8 часов утра, в кабинете председателя Верховной рады Украины сбор всех председателей фракций, с господином Ермаком, который является одним из основных помощников по международным переговорам. И четко обсудили, без камер, каждый вопрос-ответ, наша стратегия, какие есть сценарии, какие есть риски, чего мы боимся, какие есть красные линии. Но не на камеры", - сказал Арахамия, отметив, что не все можно сказать на камеры перед переговорами.

Сегодня также состоится заседание СНБО перед встречей в Париже. Перед этим СНБО по этому же поводу собирался 3 декабря. Тогда сообщалось, что Зеленский четко очертил свою позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем.

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