Влюбленных закопали живьем: На Полтавщине осудили жестоких убийц

Позарившись на деньги и имущество влюбленных двое грабителей решили не оставлять свидетелей.

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Полтавский районный суд приговорил к пожизненному заключению 38-летнего жителя села Гутировка Полтавского района Геннадия А., который в июне 2016 года вместе с подельником совершил умышленное убийство семейной пары. Его сообщник — ранее судимый 35-летний житель Киевской области Руслан К. — получил 12 лет лишения свободы. У обоих, согласно приговору, будет конфисковано личное имущество, пишут “Факты“.

Жертвами убийц стали 44-летний полтавский бизнесмен и его 40-летняя возлюбленная. После внезапного исчезновения пары родственники обратились в полицию. Поскольку изначально не было никаких зацепок о том, что с ними произошло, правоохранители предположили, что пара могла сменить фамилии и спрятаться где-нибудь за границей, чтобы начать новую жизнь. Эту версию проверили, однако она не подтвердилась — камеры уличного видеонаблюдения последний раз зафиксировали принадлежавший мужчине черный Volkswagen Touareg 14 июня 2016 года около 18:00 на автозаправке в нескольких километрах от Полтавы в сторону Киева, после чего он словно сквозь землю провалился.

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На прочесывание местности в радиусе нескольких километров вокруг АЗС были брошены значительные силы нацгвардейцев с собаками, однако они не нашли ничего, что могло бы указывать на убийство.

Тогда следователи областного полицейского главка начали внимательно следить за объявлениями о продаже запчастей к Volkswagen Touareg 2010 года выпуска. Первой “засветилась“ одна из дверей. В результате негласных следственных действий было установлено, что ее серийный номер совпадает с номером разыскиваемой машины. А продавцом является житель села Гутировка, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей по подозрению в уголовном преступлении. Оказалось, мужчина разобрал автомобиль на детали и прятал их на подворье своей матери.

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Поначалу Геннадий пытался ввести следствие в заблуждение, утверждая, будто он с товарищем случайно наткнулся в лесополосе на стоявший там открытый внедорожник. Заглянув, дескать, в салон, они увидели там два полуразложившихся трупа — мужчины и женщины. Подумав, решили на этом же автомобиле отвезти покойников километров за 15 от места преступления и там закопать, а машину присвоить.

Но версия задержанного распалась после проведенной судмедэкспертизы, которая установила, что смерть мужчины и женщины наступила в результате огнестрельных ранений. И выстрелы были произведены именно из пистолета подозреваемого, найденного у него при обыске. Более того, погибшие были закопаны живьем — они лежали в могиле, взявшись за руки.

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Как было установлено позже, Геннадий А. частенько устраивал “охоту“ с пистолетом на влюбленные парочки, заезжавшие в лесопосадку, отбирая у них деньги и драгоценности. В тот раз он решил разжиться дорогой машиной, чтобы продать ее по запчастям. Пистолет Макарова с глушителем и 8 патронами он незаконно приобрел за пару месяцев до этого у одного из жителей Кобеляк. Своих жертв подельники поджидали добрых три с половиной часа, прячась в кустах. Стрелял Геннадий А. — через опущенное стекло задней левой дверцы. Сначала выпустил пулю в голову мужчины, затем выстрелил в голову женщины. Та просила пощады, отдала убийце золотые сережки, кольцо и цепочку с кулоном общей стоимостью 18 тысяч гривен. Убийца забрал драгоценности, но не пощадил. Добычей злоумышленников стали также 3000 долларов, лежавших в бардачке.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, ГБР завершило следствие по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова. Обвинительный акт составлен в отношении 4 подозреваемых, но только одному из них вменяют убийство.

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