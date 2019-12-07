Убийство активиста в Бахмуте: Подозреваемый просил перевод на русский

В незнании государственного языка созналась и предоставленный государством адвокат подозреваемого.

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Студент педучилища, которого подозревают в том, что он до смерти избил бахмутского активиста и волонтера Артема Мирошниченко, потребовал в суде переводчика с украинского на русский язык. Об этом сообщила член Донецкой областной организации ВО “Свобода“ Мария Чашка на своей странице в Фейсбук.

Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа, - написала она.

Также Чашка сообщила, что убийце в качестве меры пресечения избрали домашний арест.

Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. 5 декабря, вечером мужчина скончался. Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Брат погибшего считает, что нападение произошло из-за украинского языка, на котором тот разговаривал.

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