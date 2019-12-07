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Убийство активиста в Бахмуте: Подозреваемый просил перевод на русский

Комментариев: 9
В незнании государственного языка созналась и предоставленный государством адвокат подозреваемого.
Активист и волонтер Артем Мирошниченко умер в больнице
Активист и волонтер Артем Мирошниченко умер в больнице
Фейсбук А.Мирошниченко

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Студент педучилища, которого подозревают в том, что он до смерти избил бахмутского активиста и волонтера Артема Мирошниченко, потребовал в суде переводчика с украинского на русский язык. Об этом сообщила член Донецкой областной организации ВО “Свобода“ Мария Чашка на своей странице в Фейсбук.

Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде попросил переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа, - написала она.

Также Чашка сообщила, что убийце в качестве меры пресечения избрали домашний арест.

Напомним, 29 ноября в Бахмуте произошло резонансное преступление: в результате нападения неизвестных тяжелые травмы получил местный волонтер Артем Мирошниченко. 5 декабря, вечером мужчина скончался. Полицейские задержали подозреваемого в течение суток после нападения. Им оказался местный житель, 2003 года рождения. Брат погибшего считает, что нападение произошло из-за украинского языка, на котором тот разговаривал.

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Теги: убийство, волонтер, Бахмут, суд, адвокат, подозреваемый, русский язык
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Комментариев (9)
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ПротивЛжи    07.12.2019, 11:19
Оценка:  +1
ПротивЛжи
Почитал комментарии начальника полиции и брата потерпевшего, которые те дали сразу после случившегося. Со слов брата никаких угроз активисту ранее не поступало. Участники нападение один имел уже судимость за грабеж, сам нападавший имел условный срок за грабеж. Украинский и русский язык тут ни причем
ПротивЛжи    07.12.2019, 11:29
Оценка:  +1
ПротивЛжи
Нападавший, настолько был сильно пьян, что пытался но не не смог снять сумку у потерпевшего. Первые объяснения нападавшего - что он "просто хотел потренироваться". Я, думаю роковую роль сыграла сумка, которая была у активиста, видимо она сработала как "щелчок," в пьяном мозгу грабителя.
ПротивЛжи    07.12.2019, 11:49
Оценка:  0
ПротивЛжи
Как я, понимаю подтекст данной новости - это попытка тут найти антиукраинский, пророссийский след. Но как говорится -"важно в ходе следствия, не выйти на самих себя!" Вот к примеру претензия о том, что адвокат подследственного не знает мову. Так ведь адвоката предоставило ГОСУДАРСТВО!
fkrfyfan    07.12.2019, 11:14
Оценка:  -3
fkrfyfan
Ну так те морские придурки с украинских катерков тоже включали дурку в суде и требовали переводчика с русского. Хотя сами говорили на диком суржике
Бувший_східняк    07.12.2019, 11:05
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Просто оттягивает приговор... Все он понимает.
Бувший_східняк    07.12.2019, 11:09
Оценка:  -2
Бувший_східняк
Думает, что Уйло вот-вот за ним спецназ пошлет.
Asmo    07.12.2019, 11:14
Оценка:  +6
Asmo
ладно студент, гос. адвокат не знает, должность за которую платят из налогов граждан и которая подразумевает по-умолчанию умение читать/писать и понимать на гос.языке..
VSHIVANKA    07.12.2019, 10:45
Оценка:  -2
VSHIVANKA
АГА !!!!!
ВОТ РОССИЯ И ПОПАЛАСЬ !!!
ПОЙМАНЫЙ ГОВОРИТ НА РУССКОМ , 100% АГЕНТ КРЕМЛЯ И ЛИЧНО ПУТИНА !!!
Кайдаш    07.12.2019, 10:54
Оценка:  -5
Кайдаш
Сейчас ты права, как никогда, о несравненная ))). Утренние таблетки уже приняла?
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