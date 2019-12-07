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Оккупанты спустя неделю вернули тело погибшего бойца "Альфы"

Комментариев: 1
Возвращение тела Дмитрия Каплунова, погибшего на Донбассе 1 декабря, оказалось предметом длительных переговоров.
Дмитрий Каплунов
Дмитрий Каплунов
atr.ua

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Представителями так подконтрольной России квази-республики “ДНР“ передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат и ветеран АТО Роман Костенко в Facebook.

Героя Украины Полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем кто приложил усилия! Давайте похороним воина и разберёмся почему его тело оказалось в руках врагов! Ибо есть правило: “Запрещается оставлять убитых и раненных товарищей в расположении противника“, - написал Костенко.

Напоминаем, 1 декабря во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов. 3 декабря президент посмертно наградил их званиями Героя Украины. Дениса Волочаева похоронили в Киеве еще 4 декабря, а вот тело Каплунова по не названной пока причине оказалось в руках оккупантов.

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Теги: Альфа, спецназ, ДНР, СБУ, Герой Украины
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Комментариев (1)
Люблю_Украину    07.12.2019, 11:54
Оценка:  +1
Люблю_Украину
отакэ, герои не только не вмирают, но еще и нахер никому не нужны на (в) Родине. Если бы не "оккупанты", которые его заботливо нашли и передали Украине, то был бы еще один "без вести пропавший". Когда уже люди поймут что они не родину защищают, а лишь пешки в чужой игре, пушечное мясо.
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