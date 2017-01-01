На румынской границе стреляли: Задержаны контрабандисты

Пограничники со стрельбой задержали табачных контрабандистов.

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Утром 7 декабря на границе с Румынией пограничники Черновицкого отряда задержали большую партию сигарет. Однако для этого им пришлось применить оружие, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

По информации правоохранителей, на участке отдела “Красноильск“ наряд мобильного подразделения обнаружил группу из 10-15 загруженных ящиками мужчин. Нарушители преодолели заградительный забор. По требованию правоохранителей остановиться они побросали свою ношу и в разные стороны разбежались в темноте. Не остановили их и предупредительные выстрелы в воздух.

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Двух беглецов, жителей Сторожинецкого района, пограничники таки задержали. Меру их ответственности определит суд.

На месте инцидента правоохранители обнаружили 26 пакетов, в которых было около 20 000 пачек сигарет. По предварительной оценке правонарушители потеряли товара стоимость более 600 тыс. гривен. Табачные изделия пока доставлены в отделение “Фальков“. Продолжаются мероприятия по установлению остальных лиц, причастных к данному правонарушению.

Напоминаем, Госпогранслужба подсчитала сумму предложенных за год взяток. Украинские пограничники в 2019 году отказались от 1,6 млн грн взяток. Это сумма денег, предложенная пограничникам во время более 550 зафиксированных попыток взяточничества.

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