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Отвел падающий самолет от поселка: В Харькове наградили курсанта

Комментариев: 6
С огромным риском для своей жизни курсант спас поселок от падения на него учебного самолета.
Курсант Алексей Быченко
Курсант Алексей Быченко
hromadske.ua

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В День Вооруженных сил Украины 26-летнего курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Алексея Быченко наградили орденом “За мужество“ третьей степени. Об этом сообщает Hromadske.

2 июля 2019 года во время учений двигатель тренировочного самолета отказал на высоте 1800 метров. Курсант отвел борт от поселка Староверовка и только потом катапультировался на критической высоте в 400 метров.

Все военнослужащие, которые идут на службу, они идут не за наградами, не за грамотами, а просто, чтобы служить, и делать то дело, которое они должны делать. Зная своих собратьев, каждый сделал бы, наверное, так же, как и я, - заявил Быченко.

По словам его преподавателя, Алексею удалось спастись благодаря четкому алгоритму действий.

Самое главное – сохранена жизнь. И это исключительно заслуга его самого. Он благодаря своей профессиональной подготовке смог в сложный момент принять грамотное правильное решение, - добавил начальник кафедры летной эксплуатации и боевого применения самолетов в ХНУПС Виктор Ищук.

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Аварийный полет летом на истребителе Л-39 был 18-м самостоятельным вылетом для Быченко. После катапультирования он снова сел на самолет и поднялся в небо. Курсант также добавил, что в случае успешного прохождения летно-врачебной комиссии и по завершению обучения в университете готов к службе в рядах ВСУ.

Напоминаем, в сети показали уникальные кадры испытаний новой украинской ракеты “Нептун“. В ходе летных испытаний новую сопровождали истребители.

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Теги: ВСУ, курсант, Харьков, летчик
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Комментариев (6)
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bertal    07.12.2019, 13:12
Оценка:  -2
bertal
Какого он летал над населенными пунктами? это никого не смущает? Пизды ему а не героя
МаюРацию    07.12.2019, 13:00
Оценка:  -3
МаюРацию
Что то этот случай не освещался самой свободной и демократической СМИ
Люблю_Украину    07.12.2019, 12:41
Оценка:  -2
Люблю_Украину
Красавчик - меньше самолетов, меньше войн)
СтальнаяКрыса    07.12.2019, 12:57
Оценка:  +4
СтальнаяКрыса
А если тебя путинойда ликвидировать, то тоже будет меньше разжигателей войны.
SEMPENTY    07.12.2019, 12:18
Оценка:  +4
SEMPENTY
Ну респект и уважуха. Что тут еще скажешь...
Кайдаш    07.12.2019, 12:18
Оценка:  +4
Кайдаш
Как говорится, респект и уважуха парню...
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