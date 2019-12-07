Отвел падающий самолет от поселка: В Харькове наградили курсанта

С огромным риском для своей жизни курсант спас поселок от падения на него учебного самолета.

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В День Вооруженных сил Украины 26-летнего курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Алексея Быченко наградили орденом “За мужество“ третьей степени. Об этом сообщает Hromadske.

2 июля 2019 года во время учений двигатель тренировочного самолета отказал на высоте 1800 метров. Курсант отвел борт от поселка Староверовка и только потом катапультировался на критической высоте в 400 метров.

Все военнослужащие, которые идут на службу, они идут не за наградами, не за грамотами, а просто, чтобы служить, и делать то дело, которое они должны делать. Зная своих собратьев, каждый сделал бы, наверное, так же, как и я, - заявил Быченко.

По словам его преподавателя, Алексею удалось спастись благодаря четкому алгоритму действий.

Самое главное – сохранена жизнь. И это исключительно заслуга его самого. Он благодаря своей профессиональной подготовке смог в сложный момент принять грамотное правильное решение, - добавил начальник кафедры летной эксплуатации и боевого применения самолетов в ХНУПС Виктор Ищук.

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Аварийный полет летом на истребителе Л-39 был 18-м самостоятельным вылетом для Быченко. После катапультирования он снова сел на самолет и поднялся в небо. Курсант также добавил, что в случае успешного прохождения летно-врачебной комиссии и по завершению обучения в университете готов к службе в рядах ВСУ.

Напоминаем, в сети показали уникальные кадры испытаний новой украинской ракеты “Нептун“. В ходе летных испытаний новую сопровождали истребители.

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