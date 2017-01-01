Его сбила с пожарной лестницы выпрыгнувшая из окна студентка.

Пожар в Одессе: Один из спасателей в коме

Пожар в Одессе: Один из спасателей в коме

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Один из спасателей, который пострадал при ликвидации пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, до сих пор находится в коме. Об этом сообщила заместитель директора коммунального некоммерческого предприятия Городская клиническая больница № 1 Инга Назимкина, пишет Радио Свобода.

Он остается без сознания, в коме на ноотропной поддержке. У него тяжелая черепно-мозговая травма, множественные ушибы головного мозга, перелом костей черепа, — сказала она.

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Ранее одесское издание “Думская“ сообщало о том, что при ликвидации пожара в колледже пострадали семь спасателей. В частности четверых из них завалило при обрушении лестницы внутри здания. Одного – Сергея Шатохина – сбила с пожарной лестницы выпрыгнувшая из окна студентка. Именно он находится в крайне тяжелом состоянии, и у врачей плохие прогнозы.

Он получил обширный ушиб мозга практически со всех сторон. Подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вся терапия направлена на снятие отека. Хирургического вмешательства пока не будет, – рассказали коллеги пожарного.

Напомним, сегодня ночью под завалами одесского колледжа нашли тело пятой жертвы. Судьба еще 10 человек остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара.

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