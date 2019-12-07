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Гончарук о рынке земли: Не надо ломать через колено

Комментариев: 5
Премьер-министр рассказал о целях референдума и подготовке общества к открытию рынка земель для иностранцев.
Алексей Гончарук рассказал о моральной подготовке общества к продаже земли иностранцам
Алексей Гончарук рассказал о моральной подготовке общества к продаже земли иностранцам
rbc.ua

Проведение референдума о продаже земли позволит обществу сохранить доверие к правительству. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в субботу, 7 декабря.

Гончарук отметил, что на данный момент общество боится открытия рынка земли, а проведение референдума даст возможность понять, что без решения общества правительство не будет принимать никакого решения.

"Это проявление доверия друг к другу. Зеленский обещал, что когда он придет к власти, он будет прислушиваться к мнению людей", - сказал Гончарук.

Он отметил, что открытие рынка земли позволит украинцам получить большие инвестиции, больший доход, большую стоимость земли, быстрый приход технологий и экономический рост. При этом, как отметил Гончарук, проведением референдума правительство решило не ломать население насильно.

"Давайте сделаем первый шаг, вам продемонстрируют, что ничего страшного не происходит, вы сохраните к нам доверие и следующий шаг мы делаем вместе", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что сейчас дискуссия уже идет не о том, надо ли открывать рынок земель. Сейчас уже дискутируют о роли иностранцев, что по мнению премьера, является огромным шагом вперед.

Напомним, в закон о рынке земли перед вторым чтением добавят запрет на продажу ее иностранцам. 
 
Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

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Теги: иностранцы, украинцы, Кабмин Украины, Рынок земель, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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WTF2_eбy_в_рот    07.12.2019, 14:52
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
Самцы-рагули это в первую очередь хороший хозяин на горОде, поэтому ему необязательно иметь образование, хотя слесарский разряд иногда всё же присутствует.Правда, можно найти и особей с купленными или полученными по блату одним или даже двумя дипломами о ВО.
bertal    07.12.2019, 13:45
Оценка:  -2
bertal
На минусы пи доров мне пох, я прожил нормальную жизнь, мне обидно за страну
bertal    07.12.2019, 13:40
Оценка:  -3
bertal
Референдума? согласен. А сколько людей живет в Украине? А то какой то кривой референдум получиться, сколько нас 20млн или 55млн, голоса мертвых душ будут учитываться? наверно -да) даже не наверно, а 100% они(царство им небесное) будут по документам поддерживать, якобы продажу земли Украины.
bertal    07.12.2019, 13:43
Оценка:  -2
bertal
Люди, что Вы оставите внукам и правнукам? Ошейники рабов и должников? Неужели у Вас нет ума? После продажи земли, поставьте крест на стране Украина, больше ее не будет на мировых картах
Aspid    07.12.2019, 13:51
Оценка:  -1
Aspid
Эту х-ню рассказывают на протяжении 5 лет как минимум, может хватит уже?
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