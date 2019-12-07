Гончарук рассказал, что может вынудить его уйти с поста премьера
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Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, при каких обстоятельствах готов уйти в отставку. В интервью РБК-Украина он заявил, что его личные красные линии — это коррупция и игра на стороне врага.
Есть две вещи, которые для меня не являются приемлемыми. Во-первых, коррупция. Меня нельзя к ней принудить. Во-вторых, предательство национальных интересов и игра на стороне врага против Украины, — сказал Гончарук.
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По его словам, он не представляет ситуации, при которой один из этих факторов мог бы стать между ним и Владимиром Зеленским или главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.
Не могу сейчас представить ситуацию, при которой я ушел бы в отставку из-за действий Зеленского или Богдана, — добавил Гончарук.
Напомним, премьер анонсировал обновление Соглашения об ассоциации с ЕС. Кабмин сделает все необходимое, чтобы следующий год стал максимально успешным для Украины с точки зрения европейской интеграции.
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