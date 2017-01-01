Пожар в Одессе: Опознана третья жертва, названо имя

К настоящему времени опознаны трое из пяти погибших на пожаре.

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Официально опознана одна из женщин, тело которой было найдено вчера под завалами сгоревшего колледжа в Одессе. Об этом сообщает одесское издание “Думская“.

По информации, озвученной на сегодняшнем заседании Одесской областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, погибшая – работница колледжа, Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района.

Последний раз она выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря – в день пожара. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен.

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Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. Напомним, в день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Личность еще двоих погибших устанавливается. Кроме того, неизвестна судьба 10 человек, которые, вероятно, могли находится в здании в момент пожара.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, один из спасателей, тушивших пожар в одесском колледже, находится в коме. Его сбила с пожарной лестницы выпрыгнувшая из окна студентка.

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