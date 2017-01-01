Опознано тело третьей погибшей на одесском пожаре

Пожар в колледже объявили чрезвычайной ситуацией регионального уровня. Тем временем продолжается опознание найденных жертв.

Официально опознано тело третьей женщины, погибшей в пожаре. Об этом сообщили в субботу, 7 декабря, на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Думская.

Третьей опознанной погибшей оказалась Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района.

Последний раз выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен.

Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших: в день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна, 5 декабря на пожарище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Также на заседании комиссии губернатор Одесской области Максим Куцый присвоил пожару статус чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Куцый распорядился создать штаб по ликвидации ЧС. Его возглавит Сергей Готко - директор департамента по вопросам гражданской обороны.

Работа штаба будет организована на базе облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Глава ОГА дал поручение начальнику управления Виктору Федорчаку обеспечить его всем необходимым.

Напомним, минувшей ночью спасатели нашли пятое тело, работы продолжаются.

Накануне сообщалось, что пожар в колледже до сих пор полностью не потушен. Приходилось останавливать осмотр и снова тушить водой.

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