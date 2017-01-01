Стало известно, о чем сегодня говорили на закрытом заседании СНБО

Под председательством президента СНБО провел закрытую встречу перед нормандским саммитом.

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Перед встречей в нормандском формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже, президент Владимир Зеленский провел в Киеве закрытое заседание Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. На нем было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной. Об этом во время брифинга заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пишет УНН.

Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент, - сообщил он.

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На уточняющий вопрос, о каком сценарии идет речь, глава СНБО заявил:

Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Есть ключевые моменты, в повестке дня, - пояснил он.

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По словам Данилова, второй вопрос, который обсуждался –организация территориальной обороны.

До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И у нас есть понимание, что все, кто на сегодняшний день хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие – будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу, - отметил он.

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Наконец, третий вопрос, который обсуждали на заседании СНБО – кибербезопасность.

Кибербезопасность - очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство, - рассказал глава ведомства.

По словам секретаря СНБО, “в этих трех вопросах принято единогласное решение“.

Напомним, Зеленский заявил, что накануне визита в Париж Украина имеет сильную позицию. Глава государства намерен привезти с нормандской встречи понимание того, что все стороны хотят разрешить ситуацию на Донбассе.

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