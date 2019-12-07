Оккупанты применили лазерное оружие на Донбассе
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Украинский военнослужащий получил на Донбассе макулярный ожог сетчатки глаза из-за действия лазерного устройства неопределенного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины, обнародованной 7 декабря.
По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них - в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник - вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа. Предварительный диагноз: макулярный ожог лазером сетчатки глаза, - говорится в сообщении
Напомним, в течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.
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это для дебилов-срагулей неопределенного. про эту винтовку лет 15 назад писали все, антиснайперская хрень. нехyй зенки пялить куда ни попадя, уeбки))))))))))
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....