Оккупанты применили лазерное оружие на Донбассе

От воздействия неизвестного лазерного устройства пострадал один украинский воин.

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Украинский военнослужащий получил на Донбассе макулярный ожог сетчатки глаза из-за действия лазерного устройства неопределенного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины, обнародованной 7 декабря.

По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них - в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник - вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа. Предварительный диагноз: макулярный ожог лазером сетчатки глаза, - говорится в сообщении

Напомним, в течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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