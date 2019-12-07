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Оккупанты применили лазерное оружие на Донбассе

Комментариев: 11
От воздействия неизвестного лазерного устройства пострадал один украинский воин.
Один боец получил лазерный ожог сетчатки глаза
Один боец получил лазерный ожог сетчатки глаза
Штаб ООС

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Украинский военнослужащий получил на Донбассе макулярный ожог сетчатки глаза из-за действия лазерного устройства неопределенного типа. Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины, обнародованной 7 декабря.

По имеющейся информации, вчера боевые травмы получили двое наших воинов. Один из них - в результате прицельных вражеских обстрелов. Еще один защитник - вследствие влияния со стороны российско-оккупационных войск специального лазерного устройства неопределенного типа. Предварительный диагноз: макулярный ожог лазером сетчатки глаза, - говорится в сообщении

Напомним, в течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня.

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Теги: Донбасс, обстрел, лазерное оружие
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Комментариев (11)
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WTF2_eбy_в_рот    07.12.2019, 16:02
Оценка:  -2
WTF2_eбy_в_рот
получил макулярный ожог сетчатки глаза из-за действия лазерного устройства неопределенного типа

это для дебилов-срагулей неопределенного. про эту винтовку лет 15 назад писали все, антиснайперская хрень. нехyй зенки пялить куда ни попадя, уeбки))))))))))
BabaYul    07.12.2019, 16:01
Оценка:  +2
BabaYul
Из-за применения неизвесттног устройства неопределённого типа, на основе метилового спирта, очередной герой потерял зрение. Доколе? Почему молчит передовая общественность?
Зорян_и_Шкиряк    07.12.2019, 16:07
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Передовая общественность служит на передовой - ей не до пустопорожнего пиздежа. )))
ruslanmx    07.12.2019, 15:56
Оценка:  0
ruslanmx
Такой ожог сетчатки легко получить попав в створ любого танкового лазерного дальномера , ширина луча около метра,вот и всё.
Антибес    07.12.2019, 15:43
Оценка:  0
Антибес
Снова всё переврали,как и всегда.На самом деле зрение повредилось у оккупанта.А сделали это защитники Донбасса.В следующий раз оккупанты будут знать как в людей через оптику целиться.
Негорро    07.12.2019, 15:29
Оценка:  -2
Негорро
Вот это я понимаю противоснайпеоская борьба.Жаль что эта система не синхронизирована с миномётом.Тогда бы наверняка не только с глазами у снайпера были прлблемы,но и со всеми другими частями тела.Хотя,правду в любом случае наша пропаганда не пропустит.
Noblesse_obliger    07.12.2019, 15:30
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
СДОХНИ МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ!!!
Негорро    07.12.2019, 15:37
Оценка:  +2
Негорро
Отойди от зеркала дарагой.И тебе не придётся самому с собой общаться.Гы.
VSHIVANKA    07.12.2019, 15:28
Оценка:  -3
VSHIVANKA
НЕХЕР В ПРИЦЕЛ СВОИМИ ЛУПЫРИКАМИ ПЯЛИТЬСЯ , ПЕРЕМИРИЕ.....
VSHIVANKA    07.12.2019, 15:29
Оценка:  -3
VSHIVANKA
И КАК ЖИТЕЛИ ДОНБАССА МОГУТ САМИ СЕБЯ ОККУПИРОВАТЬ ?!
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
Noblesse_obliger    07.12.2019, 15:31
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
ПНХ ДЛБ ФЕДЕРАСТИЧЕСКИЙ!!!
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