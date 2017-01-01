Пожар в Одессе: у полиции есть два подозреваемых

Правоохранители готовят подозрения двоим фигурантам, и предупреждают, что подозреваемых может быть больше.

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Полиция готовит сообщения двум лицам о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности в сгоревшем колледже в Одессе. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник следственного управления ГУНП в Одесской области Сергей Шайхет, пишет “Думская“.

По его словам, уведомления передадут подозреваемым после согласования в прокуратуре.

Это — первоочередные подозрения. Я думаю, что в ходе дальнейших следственных действий будет объявлено о подозрении еще нескольким лицам, — сказал Шайхет.

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Имена подозреваемых он не озвучил, ссылаясь на тайну следствия. Всего на данный момент органы досудебного расследования допросили по этому делу более 150 человек, назначено два десятка судебных экспертиз.

Осмотр места происшествия продолжается беспрерывно, следователи работают посменно. Личности двух обнаруженных погибших пока не установлены, у одного без экспертизы невозможно определить даже пол, - рассказал полицейский чиновник.

Напомним, опознана третья жертва пожара в одесском колледже. Ею оказалась работница вуза.

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