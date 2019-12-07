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На заседании СНБО определили главный сценарий реинтеграции Донбасса

Комментариев: 3
Сценарии возвращения оккупированных территорий стали одной из трех тем обсуждения на закрытом заседании СНБО.
Секретарь СНБО Александр Данилов
Секретарь СНБО Александр Данилов
Фейсбук СНБО

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На закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили в качестве основного один из 5 сценариев реинтеграции оккупированной части Донбасса. Об этом по итогам заседания заявил секретарь СНБО Александр Данилов.

Данилов отметил, что не может раскрыть эти 5 сценариев, но назвал 4 “ключевых момента“, которые обсуждались:

  • возвращения в Украину пленных;
  • прекращения огня;
  • возвращение контроля над всей участком российско-украинской границы;
  • проведения местных выборов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что все 5 сценариев предусматривают возвращение в состав Украины оккупированных территорий Донбасса.

Президент едет на “нормандский формат“ вооруженный определенной информацией, которая, я думаю, будет использована абсолютно полезно в интересах нашего государства, - сказал он.

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Данилов добавил, что СНБО ожидает давления со стороны президента РФ Владимир Путина, потому что это давление никогда не прекращалось.

Варианты, Путин голубь мира – это нечто фантастическое. Но нам бы хотелось, чтобы это произошло. Как оно будет – узнаем 9 декабря, - отметил он.

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Секретарь СНБО также отметил, что все рассмотренные сегодня сценарии учитывают различные варианты ожидаемых итогов саммита – если на нем ни о чем не договорятся, если договорятся частично или если договорятся полностью.

Напомним, сегодня в Офисе президента состоялось закрытое заседание СНБО. Обсуждались три вопроса – сценарии реинтеграции Донбасса, территориальная оборона и кибербезопасность.

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Теги: СНБО, Данилов, Зеленский, деоккупация Донбасса
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Комментариев (3)
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Антибес    07.12.2019, 16:18
Оценка:  -2
Антибес
Это не гдавный сценарий.Это мечты ничего не решающих клоунов.Главный сценарий интеграции Донбасса будет написан теми кто действительно принимает решения.А мечтать,почёсывая яйца никто никому,разумеется,не запрещает.)))))
Путин_xyйло    07.12.2019, 16:03
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Вова, Xyйлу пoxyй ваши сценарии, у него свой. И его он будет придерживаться до последнего двойника!
МСергей    07.12.2019, 16:02
Оценка:  +1
МСергей
Дважды два четыре - а не пять.
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