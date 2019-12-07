На заседании СНБО определили главный сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарии возвращения оккупированных территорий стали одной из трех тем обсуждения на закрытом заседании СНБО.

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На закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны утвердили в качестве основного один из 5 сценариев реинтеграции оккупированной части Донбасса. Об этом по итогам заседания заявил секретарь СНБО Александр Данилов.

Данилов отметил, что не может раскрыть эти 5 сценариев, но назвал 4 “ключевых момента“, которые обсуждались:

возвращения в Украину пленных;

прекращения огня;

возвращение контроля над всей участком российско-украинской границы;

проведения местных выборов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что все 5 сценариев предусматривают возвращение в состав Украины оккупированных территорий Донбасса.

Президент едет на “нормандский формат“ вооруженный определенной информацией, которая, я думаю, будет использована абсолютно полезно в интересах нашего государства, - сказал он.

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Данилов добавил, что СНБО ожидает давления со стороны президента РФ Владимир Путина, потому что это давление никогда не прекращалось.

Варианты, Путин голубь мира – это нечто фантастическое. Но нам бы хотелось, чтобы это произошло. Как оно будет – узнаем 9 декабря, - отметил он.

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Секретарь СНБО также отметил, что все рассмотренные сегодня сценарии учитывают различные варианты ожидаемых итогов саммита – если на нем ни о чем не договорятся, если договорятся частично или если договорятся полностью.

Напомним, сегодня в Офисе президента состоялось закрытое заседание СНБО. Обсуждались три вопроса – сценарии реинтеграции Донбасса, территориальная оборона и кибербезопасность.

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