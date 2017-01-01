Пожар в Одессе: появились фото работы спасателей в завалах

Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках погибших. Местами здание продолжает тлеть, сохраняется угроза новых обрушений.

Появились фото, как разбирают завалы после пожара в Одессе Думская

На месте пожара в Одессе проолжают работу сотни спасателей, которые разбирают завалы в поисках погибших. Об этом сообщает Думская в субботу, 7 декабря.

Журналисты издания сообщают, что местами конструкции здания продолжают тлеть. В то же время на нижних этажах еще остаются затопленные помещения. Угроза новых обрушений сохраняется - некоторые элементы падают, едва к ним прикоснутся спасатели.

Главную опасность представляет внутренний флигель. Специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры рекомендуют разобрать его.

"Мы проводим постоянный мониторинг состояния здания. Фасады со стороны Троицкой и Пушкинской в стабильном состоянии. Фасад внутреннего флигеля, выходящий во двор, аварийный и может обрушиться. Мы считаем, что его необходимо демонтировать", - сказал на внеочередном заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям ректор вуза Анатолий Ковров.

По словам архитектора, есть два варианта дальнейших действий. Первый - разбирать здание при помощи крана. Второй - соорудить поддерживающую эстакаду, которая укрепит флигель, после чего заняться разборкой.

Вице-мэр Одессы Петр Рябоконь добавил, что демонтаж при помощи крана займет два-три дня, с эстакадой выйдет дольше, но у нее есть преимущество: сооружение послужит базой для дальнейшего ремонта всего дома.

"Надо определить заказчика, найти проектную и подрядную организацию. Предварительно мы эту работу уже ведем, но надо, чтобы было решение балансодержателя", - отметил чиновник.

Присутствовавший на заседании представитель Министерства образования и науки рассказал, что объект находится на балансе непосредственно колледжа экономики и права. МОН выступает в данном случае в роли органа управления.

"Мы готовы принять любое решение, направленное на обеспечение безопасности людей. Надо снести - дадим добро… Но если есть возможность сохранить государственное имущество - мы будем за", - сказал он.

Всего на месте пришествия работают 221 человек (94 спасателя, 65 полицейских, сотрудники подразделений мэрии и волонтеры), а также 41 единица техники.

Спасатели меняются каждые сутки. Кроме того, у них заканчиваются расходные материалы, в частности, горючее. Начальник облуправления ГСЧС Виктор Федорчак даже попросил у губернатора шесть тонн бензина и столько же дизтоплива.

Появилось видео начала пожара в колледже Одессы

Ранее стало известно, что в Одессе опознали тело третьей погибшей из пяти найденных.

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