Америка обещает всяческую поддержку в противостоянии с РФ, пока Украина борется с коррупцией и реформируется.

США пообещали "стоять бок о бок с Украиной" на нормандском саммите wikipedia.org

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Соединенные Штаты накануне встречи в “нормандском формате“ заверили в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление размещено на сайте посольства США в Украине.

Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины в Донбассе, - сказано в заявлении.

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В посольстве напомнили, что США с 2014 года предоставили Украине 3 млрд долларов на поддержку безопасности и других, не связанных с ней направлений.

Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов, - сказано в сообщении.

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С точки зрения Вашингтона, успех и устойчивость Украины зависят от ее борьбы с коррупцией и приверженности реформам.

Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства, - добавили в посольстве.

Напомним, Киев заключил контракты на 85% военной помощи США. Украина не ощутила замораживание американской помощи на оборону, уверяют в профильном министерстве

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