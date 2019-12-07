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Данилов: Вопрос Крыма не снимается с повестки дня

Комментариев: 3
Секретарь СНБО заявил, что правительство хочет, чтобы местные выборы в следующем году прошли на всей территории Украины.
Данилов заявил о позиции властей по Крыму
Данилов заявил о позиции властей по Крыму
УНІАН

Украинские власти не снимают с повестки дня вопрос Крыма. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам после заседания, передает Украинская правда в субботу, 7 декабря.

"В нашей стране состоятся в следующем году местные выборы, и у нас есть большое желание, чтобы они состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы они прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", - сказал Данилов.

Напомним, что ранее в СНБО заявили, что не исключают эскалацию на Донбассе. В Совете нацбезопасности рассматривают всевозможные варианты развития событий на Донбассе после нормандской встречи в Париже.

Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

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Теги: Крым, СНБО, секретарь СНБО, аннексия Крыма, Алексей Данилов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    07.12.2019, 17:52
Оценка:  0
fkrfyfan
Хотеть не вредно, вредно не хотеть
BabaYul    07.12.2019, 17:52
Оценка:  +1
BabaYul
Тот кто много хочет, ничего не получает. Разве, что только в морду.
Антибес    07.12.2019, 17:51
Оценка:  +1
Антибес
Правительство хочет?Ну импотенты и даже кастраты тоже могут хотеть.Но толку им от этих хотелок нет.Так же и с нашим правительством.)))))
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