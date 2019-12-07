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В Крыму ограбили собор ПЦУ

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Из собора в Симферополе неизвестные украли усилитель, который использовался во время служб. Местная "полиция" заявила, что архиепископ Климент, обнаруживший кражу, сам находится в помещении незаконно.
В Крыму похитили имущество из собора ПЦУ
В Крыму похитили имущество из собора ПЦУ
ru.krymr.com

Имущество кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ в Симферополе похитили неизвестные. Об этом сообщает Крым.Реалии в субботу, 7 декабря.

Как сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, он написал соответствующее заявление в "полицию" аннексированного Крыма 7 декабря.

"Сегодня я пришел в церковь в 7 утра, для проведения литургии, как обычно в субботу. Когда я поднялся на второй этаж, обратил внимание на то, что в коридор выставили две колонки, которые мы использовали для проведения служб, они обычно находились в одной из комнат на втором этаже. Потом ко мне подошла служащая церкви и сообщила, что в какой-то из дней со 2 по 7 декабря, из храма похитили усилитель, который мы раньше использовали", - сказал он.

При этом, по словам Климента, в полиции ему сообщили, что имущество ему не принадлежит и что он находится здесь незаконно, хотя заявление приняли. Также архиепископ отметил, что на данный момент собор остается открытым для грабителей.

Напомним, что согласно опросу, число прихожан ПЦУ превысило количество членов УПЦ МП. Более 20% православных назвали себя членами ПЦУ, более 16% являются прихожанами УПЦ МП. Еще 46% считают себя - "просто православными".

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена

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Теги: Крым, кража, храм, полиция, Собор, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Антибес    07.12.2019, 19:24
Оценка:  +1
Антибес
Снова брехня.В Крыму не существует храмов ПЦУ.
Boxelohos    07.12.2019, 19:26
Оценка:  0
Boxelohos
Ты и по субботах на смене? Вот это ты лох, искал бы реальную работу, а не Родину за посты отдавать
Boxelohos    07.12.2019, 19:28
Оценка:  0
Boxelohos
Кстати, а откуда ты знаешь? Ты же "в Украине живешь и паспорт украинский у тебя". Сказочник
АХТИАР    07.12.2019, 19:08
Оценка:  -2
АХТИАР
нелюди
Іван-Сірко    07.12.2019, 18:37
Оценка:  -3
Іван-Сірко
Бог и накажет. Земля вертиться. Русский мир в полной красе.
Антибес    07.12.2019, 19:24
Оценка:  0
Антибес
А что такое"русский мир",козелиус в обмороке?)))))
Boxelohos    07.12.2019, 19:25
Оценка:  +1
Boxelohos
Да им пофиг на всех богов. Их главный по "вере" - Гундяев, это тот что табак продвигал и квартиры отжимал "нанопыльные". А главный по стране обещал "рай". А поскольку мозги отсутсвуют напрочь (как пример, смотри на Антибеса) - то они в это свято верят
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