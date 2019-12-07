В Крыму ограбили собор ПЦУ

Из собора в Симферополе неизвестные украли усилитель, который использовался во время служб. Местная "полиция" заявила, что архиепископ Климент, обнаруживший кражу, сам находится в помещении незаконно.

Имущество кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ в Симферополе похитили неизвестные. Об этом сообщает Крым.Реалии в субботу, 7 декабря.

Как сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, он написал соответствующее заявление в "полицию" аннексированного Крыма 7 декабря.

"Сегодня я пришел в церковь в 7 утра, для проведения литургии, как обычно в субботу. Когда я поднялся на второй этаж, обратил внимание на то, что в коридор выставили две колонки, которые мы использовали для проведения служб, они обычно находились в одной из комнат на втором этаже. Потом ко мне подошла служащая церкви и сообщила, что в какой-то из дней со 2 по 7 декабря, из храма похитили усилитель, который мы раньше использовали", - сказал он.

При этом, по словам Климента, в полиции ему сообщили, что имущество ему не принадлежит и что он находится здесь незаконно, хотя заявление приняли. Также архиепископ отметил, что на данный момент собор остается открытым для грабителей.

Напомним, что согласно опросу, число прихожан ПЦУ превысило количество членов УПЦ МП. Более 20% православных назвали себя членами ПЦУ, более 16% являются прихожанами УПЦ МП. Еще 46% считают себя - "просто православными".

Ранее сообщалось, что процедура ликвидации Киевского патриархата завершена.

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