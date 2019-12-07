Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Витренко ответил Медведеву насчет транзита газа

Комментариев: 1
Медведев заявил, что Украина должна прекратить пытаться получить долги с Газпрома, чтобы договориться о транзите газа. Витренко ответил, что забрать исковые требования в Стокгольмском арбитраже без компенсации невозможно.
Витренко заявил, что забрать исковые требования против Газпрома без компенсации невозможно
Витренко заявил, что забрать исковые требования против Газпрома без компенсации невозможно
facebook.com/novoyevremya

Забрать исковые требования в Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации и простить Газпрому $3 млрд долгов ради соглашения по транзиту газа через Украину невозможно. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украина Юрий Витренко в Facebook в субботу, 7 декабря.

По его словам, исполнение решения Стокгольмського арбитража - это часть "договоренностей", которые были достигнуты в 2009 году.

"Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом равна нулю. Демонстрируя всем конструктивность своей позиции, мы даже согласны взять этот долг газом", - заявил Витренко.

Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.

Ранее Газпром направил Нафтогазу официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на один год. При этом российская компания требует отказаться от судебных исков, а также возобновить прямые закупки газа. Нафтогаз в своем ответе отказался списывать 3 млрд долларов долга российской компании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, Украина-Россия, Медведев, Газпром, Нафтогаз, Витренко, Дмитрий Медведев, транзит, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Антибес    07.12.2019, 19:18
Оценка:  -1
Антибес
Уже не о 3 млрд. кукарекают,а о компенсации?Гыгыгыгыгы!Что дальше будет:"Агрессор и оккупант,дай нам хоть что-нибудь,но только не обрезай нам,"патриотам"транзит& quot;?Мрази,какие же вы жалкие!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь