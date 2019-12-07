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Хакеры пытались взломать сайт президента

Комментариев: 2
Атаку удалось быстро локализовать, поэтому сбоя в работе сайта почти никто не заметил. Хакерским атакам также подвергалась украинская банковская система.
Хакеры совершили атаку на сайт президента Украины
Хакеры совершили атаку на сайт президента Украины
facebook.com/president.gov.ua/

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что хакеры постоянно атакуют банковскую систему Украины, а недавно - попытались взломать сайт президента. Об этом он сказал в разговоре с журналистами после заседания СНБО, передает Радио Свобода в субботу, 7 декабря.

"Постоянно атакуется банковская наша система, атакуются определенные ресурсы, которые есть в офисе президента, недавно был атакован непосредственно сайт президента. Это было две недели назад. Короткий промежуток времени - за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, то никто почти не заметил, что был такой сбой", - сказал Данилов.

По его словам, Украина в течение месяца подверглась 11 хакерским атакам, поэтому тема кибербезопасности была одной из трех основных тем, которые поднимались сегодня на закрытом заседании СНБО.

"Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, то должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - сказал Данилов.

Сегодня Зеленский созвал заседание СНБО перед встречей в Париже. Заседание прошло в закрытом режиме в офисе президента Украины. На ней присутствовали все члены СНБО.

Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

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Теги: хакеры, сайт, СНБО, секретарь СНБО, хакерская атака, Алексей Данилов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    07.12.2019, 19:44
Оценка:  -3
VSHIVANKA
РАЗВЕ ДО СИХ ПОР НЕ ВЫЯСНИЛИ , ЧТО АТАКА ИЗ РОССИИ ?!
СТРАННО.....
Брюква_и_Клюква    07.12.2019, 20:17
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Не смеши меня, Мурзилка! Кривоногие рукожопые мокши способны разве что петухов хакерить
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