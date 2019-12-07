Пожар в Одессе: количество погибших увеличилось

Спасатели извлекли еще два тела погибших при пожаре, а также умер один из спасателей, занимавшихся ликвидацией пожара. Таким образом число жертв выросло до восьми. Работы на месте трагедии продолжаются.

Количество жертв в результате пожара в колледже в Одессе возросло до восьми. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 7 декабря.

По состоянию на 18:35 спасатели обнаружили еще два тела под завалами здания колледжа, личности погибших устанавливаются. Также скончался спасатель, занимавшийся ликвидацией пожара.

"Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализирован 4 декабря", - сказано в сообщении полиции.

Таким образом, чило жертв пожара достигло восьми.

Ранее спасатели заявили, что уже не надеются найти живых. Все не пострадавшие от огня помещения обследованы, людей там нет.

Сегодня появились фото работы спасателей в завалах. Местами здание продолжает тлеть, сохраняется угроза новых обрушений.

Появилось видео начала пожара в колледже Одессы

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