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Сепаратисты снова обстреляли позиции ВСУ

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Режим прекращения огня сепаратисты нарушили пять раз, использую оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди состава ОС не было.
Сепаратисты нарушили тишину запрещенным оружием
Сепаратисты нарушили тишину запрещенным оружием
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты нарушили режим прекращения огня пять раз с применением запрещенных минскими договоренностями калибров вооружений, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 7 декабря.

По данным штаба, за текущие сутки потерь в результате обстрелов среди личного состава ОС не было.

Два обстрела сил ООС были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север. В частности, неподалеку Новолуганского обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Майорска - из минометов калибра 82 мм.

Три обстрела по позициям сил ООС противник осуществил вблизи Новоселовки Второй - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов, возле Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и около Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, вчерашние сутки на Донбассе начались с мощных обстрелов. В этот день в Украине отмечали День ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Антитеррористическая операция, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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