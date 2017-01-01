Ермак: Минские соглашения требуют уточнения

Помощник Зеленского заявил, что Минские договоренности были заключены пять лет назад и требуют уточнения. Он также добавил, что формуле Штайнмайера должна стать частью украинского законодательства.

Минские соглашения требуют уточнения, поскольку они были заключены пять лет назад. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Die Welt в субботу, 7 декабря.

"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений ", - заявил Ермак.

Он отметил, что в переговорах команда президента преследует четкую цель - восстановить суверенитет и целостность украинской территории. Команда президента также надеется, что Германия и Франция в этом поддержат Украину по-прежнему.

Говоря о формуле Штайнмайера, Ермак сказал, что она должна стать частью украинского законодательства. По его словам, формула регулирует только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей с временного на постоянный.

"Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", - добавил Ермак.

Саммит лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Накануне Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным в ходе переговоров в нормандском формате в Париже.

Сегодня Зеленский созвал заседание СНБО перед встречей в Париже. Заседание прошло в закрытом режиме в офисе президента Украины. На ней присутствовали все члены СНБО.

Заседание СНБО перед Парижем: появились детали

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