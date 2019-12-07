Зеленский объявил траур по погибшим в Одессе

Президент Украины издал указ об объявлении 8 декабря траура по погибшим в результате пожара в одесском колледже.



Президент Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в колледже Одессы, сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 7 декабря.

Согласно указу, в понедельник, 8 декабря, в Украине объявлен траур по погибшим в пожаре в Одессе.

"Я объявляю 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - заявил Зеленский.



Президент подчеркнул, что "сохранить жизнь является главнейшей задачей государства". Глава государства также добавил, что будет работать, чтобы подобное не повторилось вновь.

Напомним, 4 декабря в здании одного из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар . По последним данным, в результате пожара погибли восемь человек . По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

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