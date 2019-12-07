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Зеленский объявил траур по погибшим в Одессе

Комментариев: 4
Президент Украины издал указ об объявлении 8 декабря траура по погибшим в результате пожара в одесском колледже.
В Украине объявлен траур
В Украине объявлен траур
pixabay.com

Президент Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в колледже Одессы, сообщает пресс-служба Офиса президента в субботу, 7 декабря.
 
Согласно указу, в понедельник, 8 декабря, в Украине объявлен траур по погибшим в пожаре в Одессе.
 
"Я объявляю 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины", - заявил Зеленский.
 
Президент подчеркнул, что "сохранить жизнь является главнейшей задачей государства". Глава государства также добавил, что будет работать, чтобы подобное не повторилось вновь.
 
Напомним, 4 декабря в здании одного из корпусов Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. По последним данным, в результате пожара погибли восемь человек. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

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Теги: Украина, Одесса, пожар, траур
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    08.12.2019, 00:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Как-то странно это. Сначала ликвидируют инспекции, контролирующие условия безопасности под предлогом борьбы с коррупцией, а потом объявляют траур по жертвам безмозглости.
Pivkov3    08.12.2019, 00:04
Оценка:  -1
Pivkov3
а когда будет траур по погибшим 2 мая?
Антибес    07.12.2019, 23:36
Оценка:  -3
Антибес
Популист КоЗеленский такой забавный.
ВосставшийИзБана    08.12.2019, 00:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
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