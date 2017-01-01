Итоги 7 декабря: Новый договор с МВФ и заседание СНБО

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Украина и МВФ договорились о новой программе; Зеленский провел закрытое заседание СНБО. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский объявил в Украине траур

Президент Владимир Зеленский объявил всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в колледже Одессы.

“Я объявляю 8 декабря днем национального траура по погибшим в Одессе. Мы приспустим государственные флаги. Отменим шумные праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины“, - заявил глава государства.

По последним данным, в результате пожара погибли восемь человек. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются десять человек.

Белорусы вышли на протест против интеграции с Россией

В Минске состоялась акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. За короткое время на Октябрьской площади собрались более тысячи человек. Протестующие хотели подняться на ступеньки Дворца Республики, однако им преградили путь люди в штатском. Во время толкотни с “людьми в штатском“ активисты скандировали “позор“, “фашисты“, “независимость“ и “живет Беларусь“.

В это же время в Сочи по случаю 20-летнего юбилея Союзного государства состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча политиков продлилась 5,5 часа.

Зеленский провел закрытое заседание СНБО

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны накануне встречи в нормандском формате. Заседание прошло в закрытом режиме в офисе президента. На нем присутствовали все члены СНБО.

На встрече был избран основной сценарий реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса. Вторым обсуждаемым вопросом была территориальная оборона Украины. Ответственным за направление территориальной обороны был назначен Сергей Кривонос. Кроме того, во время заседания СНБО обсуждался вопрос кибербезопасности в Украине.

Россия выдвинула новое условие для транзита газа

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко ответил, что забрать исковые требования в Стокгольмском арбитраже без адекватной компенсации и простить Газпрому 3 млрд долларов долгов ради соглашения по транзиту газа через Украину невозможно.

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