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В Одессе женщина родила ребенка в авто из-за заторов на дорогах

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Мужчина попросил патрульных сопроводить машину до ближайшего роддома, но ребенок родился возле больницы.
Патрульные помогли транспортировать роженицу в роддом
Патрульные помогли транспортировать роженицу в роддом
Патрульная полиция

В Одессе местная жительница родила ребенка прямо в машине из-за пробок на поселке Котовского. Об этом накануне сообщила патрульная полиция.

Отмечается, что на улице Главной, что в Суворовском районе, к инспекторам полиции обратился мужчина и сообщил, что в его машине находится жена, которая рожает.

Мужчина попросил сопроводить их до ближайшего роддома, так как из-за сильных заторов он быстро не смог бы доехать.

Патрульные включили световые и звуковые сигналы и стали сопровождать автомобиль, однако, доехав до больницы, женщина родила младенца прямо в салоне автомобиля.

Инспекторы предоставили всю необходимую помощь для транспортировки роженицы в роддом.

"Женщина родила девочку! Желаем семье мира и достатка, родителям любви и понимания, а ребенку крепкого здоровья, счастья и добрых чудес в жизни", – пожелали в патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что американец принял роды у собственной жены, застряв с ней в пробке на авто. Пуповину пришлось перевязывать шнурком из кроссовка. При этом новорожденная девочка едва не умерла из-за того, что пуповина обвилась вокруг шеи. Но отец ее спас.

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Теги: беременность, Одесса, роды, полиция, машина, девочка, роддом, беременность и роды, автомобиль, полицейские, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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