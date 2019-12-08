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Спецоперация в Одессе: Со стрельбой задержан опасный преступник

Комментариев: 4
Задержан опасный преступник Зураб М. из Луганска.
Преступник сел в машину, пытался выехать из переулка и ударил несколько дорогих авто
Преступник сел в машину, пытался выехать из переулка и ударил несколько дорогих авто
npu.gov.ua

В Одессе в Клубничном переулке в субботу, 7 декабря, правоохранители со стрельбой задержали грабителя.

Об этом сообщает издание "Думская".

По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota заблокировал проезд, из-за этого по машине открыли стрельбу.

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Однако журналисты выяснили, что все было не совсем так. В переулке полицейские задерживали опасного преступника Зураба М. из Луганска. Злоумышленника разыскивали за грабежи и квартирные кражи.

При попытке задержания преступник сел в машину, пытался выехать из переулка и ударил несколько дорогих авто. Один из водителей стал стрелять по машине из травматического пистолета. Отмечают, что злоумышленнику все же удалось вырваться из оцепления, но далеко он не уехал - его удалось поймать на улице Посмитного рядом с переулком.

Как сообщалось 6 декабря, в Харькове задержали российского "вора в законе".

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Теги: Одесса, стрельба
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Комментариев (4)
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fkrfyfan    08.12.2019, 10:13
Оценка:  -1
fkrfyfan
Прежде чем задерживать надо было уточнить, а вдруг он тоже герой АТО, как и убийца ребёнка
CasperW    08.12.2019, 10:19
Оценка:  0
CasperW
Так у нас и героев АТО задерживают за проступки. Это же не рашка, где "своего первого русского я убил в 16 лет" назначают владельцем целой республики
bertal    08.12.2019, 09:59
Оценка:  -1
bertal
Зураб из Луганска))))) рассмешили)))
CasperW    08.12.2019, 10:10
Оценка:  0
CasperW
то есть, Рамзан из Москвы тебя не удивляет?
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