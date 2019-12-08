Спецоперация в Одессе: Со стрельбой задержан опасный преступник

Задержан опасный преступник Зураб М. из Луганска.

Преступник сел в машину, пытался выехать из переулка и ударил несколько дорогих авто npu.gov.ua

В Одессе в Клубничном переулке в субботу, 7 декабря, правоохранители со стрельбой задержали грабителя.

Об этом сообщает издание "Думская".

По словам очевидцев, автомобиль марки Toyota заблокировал проезд, из-за этого по машине открыли стрельбу.

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Однако журналисты выяснили, что все было не совсем так. В переулке полицейские задерживали опасного преступника Зураба М. из Луганска. Злоумышленника разыскивали за грабежи и квартирные кражи.

При попытке задержания преступник сел в машину, пытался выехать из переулка и ударил несколько дорогих авто. Один из водителей стал стрелять по машине из травматического пистолета. Отмечают, что злоумышленнику все же удалось вырваться из оцепления, но далеко он не уехал - его удалось поймать на улице Посмитного рядом с переулком.

Как сообщалось 6 декабря, в Харькове задержали российского "вора в законе".

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