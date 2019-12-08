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Самолеты ВСУ впервые за 20 лет дозаправились в воздухе

Комментариев: 5
В дальнейшем полеты экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово.
Полеты выполнили экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39
Полеты выполнили экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39
Генштаб ЗСУ

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Экипажи самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из состава 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка Воздушных сил ВСУ выполнили в Хмельницкой области вылеты днем и ночью с целью восстановления и поддержания навыков пилотирования в зоне и по маршрутам, а также впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе.

Об этом накануне сообщил Генштаб ВСУ.

"Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки – УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии НАРП. Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет", – говорится в сообщении.

Согласно информации, самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с "сушкой", пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа – замкомандующего Воздушных сил ВС Украины генерал-лейтенантом Аркадием Вашутиным и начальником авиации воздушного командования Запад полковником Сергеем Близнюком.

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"В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР", – отметили в Генштабе.

Также военные напомнили, что в рамках учений Чистое небо-2018 пилоты НАТО совместно с украинскими летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C.

Кроме того, пилоты Воздушных сил ВС Украины, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задачи по воздушной дозаправке в небе Калифорнии.

7-я бригада тактической авиации им.Петра Франка – авиасоединение Воздушных сил ВСУ. Дислоцируется в городе Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Согласно данным из открытых источников, на вооружении бригады находятся не менее 24 бомбардировщиков Су-24М, 12 разведчиков Су-24МР и учебные самолеты Л-39 Альбатрос.

Напомним, в ноябре ВСУ получили очередной истребитель МиГ-29. Он прошел модернизацию на ГП Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

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Теги: Украина, авиация, самолет, ВВС, ВСУ, самолеты, Генштаб
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Комментариев (5)
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ЗаУкраїну    08.12.2019, 12:08
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
И шо? Когда следующая заправка? Снова через 20 лет? Крутое топливо, на 20 лет одной заправки хватает.
BROKER666    08.12.2019, 12:14
Оценка:  -3
BROKER666
к0цап куда твой сраный каганат будет девать МиГи от которых индусы отказались?
bertal    08.12.2019, 11:53
Оценка:  +1
bertal
5 декабря, была это "новость" , что опять новость? ДЕБИЛЫ
Krotol2    08.12.2019, 11:34
Оценка:  +1
Krotol2
А где хотя бы фото.У нас что есть заправщики.Скорее снова ля ля
Ukraineslava    08.12.2019, 11:28
Оценка:  +2
Ukraineslava
Ну них себе,теперь мы стали чуть круче чем страны африки
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