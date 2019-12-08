Брат погибшего считает, что нападение было совершено из-за проукраинской позиции Артема.

Свидетели боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни

Убили из-за украинского языка: На Донбассе прощаются с волонтером

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Убили из-за украинского языка: На Донбассе прощаются с волонтером

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В городе Бахмут Донецкой области в воскресенье, 8 декабря, прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык.

Об этом сообщает журналистка Наталья Федченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, такую причину убийства называют активисты. Свидетели, которые говорили это, боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни.

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“На Артема страшно глядеть, на нем нет живого места. Плачут женщины, пришедшие прощаться, плачут мужчины...“, - написала журналистка.

Как сообщалось, 6 декабря в больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября было совершено нападение в городе Бахмут в Донецкой области.

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