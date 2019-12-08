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Убили из-за украинского языка: На Донбассе прощаются с волонтером

Комментариев: 10
Брат погибшего считает, что нападение было совершено из-за проукраинской позиции Артема.
Убили из-за украинского языка: На Донбассе прощаются с волонтером
© скриншот
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  • Свидетели боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни
  • Свидетели боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни
  • Свидетели боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни
Убили из-за украинского языка: На Донбассе прощаются с волонтером
Свидетели боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни
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В городе Бахмут Донецкой области в воскресенье, 8 декабря, прощаются с волонтером Артемом Мирошниченко, убитым за украинский язык.

Об этом сообщает журналистка Наталья Федченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, такую причину убийства называют активисты. Свидетели, которые говорили это, боятся называть имена, потому что боятся за свои жизни.

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“На Артема страшно глядеть, на нем нет живого места. Плачут женщины, пришедшие прощаться, плачут мужчины...“, - написала журналистка.

Как сообщалось, 6 декабря в больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября было совершено нападение в городе Бахмут в Донецкой области.

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Теги: украинский язык, волонтер, смерть, Донбасс
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Комментариев (10)
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fkrfyfan    08.12.2019, 13:18
Оценка:  -5
fkrfyfan
Обычную пьяную бытовуху превращают убийство гейроя
Ukraineslava    08.12.2019, 13:07
Оценка:  -2
Ukraineslava
укранский язык еще никого до хоршего не доводил, слава Украине с правом выбора речи!!!
BROKER666    08.12.2019, 13:18
Оценка:  +2
BROKER666
Любой руской ск0тине,
Сидит в которой ватный бес
Во фразе СЛАВА УКРАИНЕ!
Мерещится : Все, нам пришел ПЕСДЕЦ !
Антибес    08.12.2019, 13:02
Оценка:  -1
Антибес
Его точно не из-за украинского языка убили.Ведь ни один"патриот"не знает языка.Перлы одной только Маруси Зверобой чего стоят!Его убили потому что не поняли на каком именно языке он разговаривает,приняв его за шпиона.
nelci    08.12.2019, 12:58
Оценка:  +1
nelci
Есть официальное расследование, тогда зачем распространять базарные сплетни, для разжигания или так, поглумиться?
БА3395    08.12.2019, 12:53
Оценка:  +4
БА3395
Пресслужба Артемівського міськрайонного суду (м. Бахмут Донецької області) назвала “недостовірною та неправдивою” інформацію, нібито місцевого активіста Артема Мирошниченка вбили через конфлікт на мовному ґрунті.
Soncelid    08.12.2019, 12:46
Оценка:  -3
Soncelid
За найбільшу любов до України надати Донбасу - особливий статус і особливі умови !!
VSHIVANKA    08.12.2019, 12:40
Оценка:  -5
VSHIVANKA
УКРОПНАЯ МОЙВА НЕ ТОЛЬКО ОТУПЛЯЕТ , НО И УБИВАЕТ....
bertal    08.12.2019, 12:35
Оценка:  -1
bertal
Бабка сказала, что ей подруга рассказала, которой соседка сказала, что где то слышала- ДЕБИЛЫ на БМ когда вас посадют" но не нойте "за что"
Кайдаш    08.12.2019, 12:34
Оценка:  -3
Кайдаш
Кляті niдмockaльнuku....
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