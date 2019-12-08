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У Зеленского назвали темы для переговоров в Париже

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Без вывода "чужих войск" из Донбасса невозможно проведение выборов, отметила Юлия Мендель.
Владимира Зеленского ждут сложные переговоры в Париже
Владимира Зеленского ждут сложные переговоры в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров нормандской четверки в Париже сосредоточится на трех ключевых вопросах. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

"Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возврата пленных украинцев, настоящее, а не "фейковое" прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса", – написала она.

Также она добавила, что без вывода "чужих войск" из Донбасса невозможно проведение выборов.

"Последний (вопрос о выводе войск – ред.) – условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – наша граница, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – подчеркнула Мендель.

Она признала, что Украина в сложной ситуации, но Зеленский полетит в Париж "с очень сильной позицией.

"У нас есть сильные союзники – Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который хочет завершения войны", – написала Мендель.

Напомним, в понедельник, 9 декабря в Париже состоится саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые за три года.

Ранее Зеленский подтвердил личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе переговоров в Париже.

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Теги: Россия, Украина, Франция, Германия, Париж, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Via_dolorosa    08.12.2019, 13:30
Оценка:  0
Via_dolorosa
fkrfyfan--- понимаете уважаемый никто в этот раз путену сделать Приднестровье-2 из Донбасса не даст, вам ватникам простили Молдавия и Грузию, а вот тут нашла коса на камень. Не хотите забирать от туда своих отморозков будет конфликт по типу Палестино-Израильский на десятилетия.
fkrfyfan    08.12.2019, 13:34
Оценка:  -1
fkrfyfan
Самая нищая на континенте не выдержит такого конфликта со своей оборванной вороватой армией
fkrfyfan    08.12.2019, 13:16
Оценка:  -3
fkrfyfan
Без вывода карателей из ВСУ, точно на всём Донбассе выборы невозможны. А в ЛНР и ДНР выборы могут провести и без "благославения" Киева
bertal    08.12.2019, 13:09
Оценка:  0
bertal
Он поедет о чем договариваться, что нужно посадить за решетку всех жителей Донецка и Луганска? Смешно, Во вторник, все узнаем новость:- Донецкая и Луганская область, получают автономию.
Via_dolorosa    08.12.2019, 13:12
Оценка:  +1
Via_dolorosa
автономию в виде забора, закрытия всех КПП и живите как хотите только без нас; такой сценарий то же возможен когда всем надоест эта мышиная возня с признанием или не признанием квази-республик.
fkrfyfan    08.12.2019, 13:17
Оценка:  -3
fkrfyfan
Приднестровье нормально живёт без Молдавии
CasperW    08.12.2019, 13:19
Оценка:  0
CasperW
А приднестровье об этом вообще в курсе?
VSHIVANKA    08.12.2019, 12:49
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВЫ ДЛЯ НАЧАЛА ЭТИ " ЧУЖИЕ " ВОЙСКА В ДОНБАССЕ НАЙДИТЕ....
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ.....
CasperW    08.12.2019, 13:01
Оценка:  -2
CasperW
давно найдено, некоторых уже даже похоронили на ростовщине
nelci    08.12.2019, 13:02
Оценка:  +1
nelci
Чужие войска, это для внутреннего потребления, главное здесь незаконные формирования, под которые подпадают любой человек с ружьем....
nelci    08.12.2019, 13:05
Оценка:  +1
nelci
Разоружив людей можно будет делать с ними что хочешь и как хочешь ..., но люди это понимают и вряд ли согласятся.
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