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Сенцову не дали выступить на церемонии вручения европейского Оскара

Комментариев: 2
Украинский режиссер отказался пойти на вечеринку после церемонии, потому что она проходила в ресторане Москва.
Олег Сенцов во время церемонии вручения европейского Оскара в Берлине
Олег Сенцов во время церемонии вручения европейского Оскара в Берлине

Украинский режиссер, бывший заключенный в РФ Олег Сенцов посетил в Берлине 32-ю церемонию вручения наград Европейской киноакадемии – европейского Оскара. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 8 декабря.

По словам украинца, ему не дали выступить со сцены.

"Сидеть в одном ряду со всеми этими людьми: Бинош, Херцогом, Холланд, Вендерсом, Альмадоваром, Павликовским было большой честью для меня. И когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, то это был очень удивительный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: либо опасаясь моего неидеального английского, либо политических тем, без которых я бы не обошелся", – написал режиссер.

В дальнейшем Сенцов узнал, что вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане Москва.

"Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – отметил Сенцов.

Напомним, 26 ноября Олегу Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова За свободу мысли. Украинец в своем выступлении перед европарламентариями отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, содержавшихся в России.

Также сообщалось, что Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа. Тогда он встретился с мэром французской столицыАнн Идальго "за закрытыми дверями".

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Теги: Москва, Германия, премия, Берлин, украинец, режиссер, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    08.12.2019, 13:18
Оценка:  0
bertal
Героя Украины - ему медалька положена, самим не смешно? Что это урод делал в России во время войны и за что его посадили, никто не думал? шпионил для жабоедов
VSHIVANKA    08.12.2019, 13:09
Оценка:  0
VSHIVANKA
ПОТРОЛЛИЛИ ХОХЛЯДЬ....)))
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