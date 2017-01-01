Майдан - "Красные линии" для Зеленского: В храмах ПЦУ помолились за победу

Провести молитвы о восстановлении мира распорядился предстоятель ПЦУ Епифаний.

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Во всех храмах Православной Церкви Украины после Божественной литургии провели молитвы за установление справедливого мира и победу Украины.

Об этом сообщил диакон ПЦУ Михаил Омельян в комментарии Hromadske,

“Во всех храмах молились и за то, что мы объявляли, и брали дополнительные молитвы. Возглавлял литургию Митрополит“, - сообщил Омельян.

Провести молитвы распорядился предстоятель ПЦУ Епифаний, передает Православная церковь Украины в Facebook.

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“Накануне важных международных переговоров в Париже, которые будут касаться дальнейшей судьбы нашей страны, возлагаем большие надежды на всемилостивого господа. Единственными устами и единым сердцем завтра во всех уголках Украины будем молиться за справедливый мир и победу для нашего народа и нашего государства“, - отмечалось в распоряжении митрополита.

Как сообщалось 4 декабря, политсилы Петра Порошенко (“Евросолидарность“), Святослава Вакарчука (“Голос“) и Юлии Тимошенко (“Батькивщина“) призвали всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию на Майдан Независимости в Киеве.

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