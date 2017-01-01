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На Полтавщине произошла поножовщина в кафе, есть жертвы

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В ходе драки в кафе один из ее участников нанес удар ножом в область шеи 29-летнему мужчине.
Убийцу удалось задержать
Убийцу удалось задержать
РБК-Україна

В одном из кафе городе Лубны произошла драка, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает управление Нацполиции в Полтавской области в воскресенье, 8 декабря.

На месте полицейские установили, что конфликт произошел между двумя мужчинами. В ходе драки один из ее участников нанес удар ножом в область шеи 29-летнему местному жителю. От полученных травм раненый скончался в больнице.

"На месте происшествия полицейские задержали 59-летнего, ранее судимого лубенчанина, который обоснованно подозревается в совершении данного преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей", – говорится в сообщении.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство (ч.1 ст.115 УК Украины).

Ранее в Киеве в маршрутке мужчины устроили поножовщину. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали.

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Теги: убийства, мужчина, Полтавская область, убийство, жертва, погиб
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Источник: korrespondent.net

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