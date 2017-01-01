Под Львовом угарным газом отравилась семья с двумя детьми

По предварительно версии отравление было вызвано угарным газом.

В селе Верхнее Синевидное Сколевского района Львовской области произошло ЧП - в частном доме отравились двое взрослых и двое детей.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

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“7 декабря, около 18:35 ч., в селе Верхнее Синевидное Сколевского района в частном доме по ул. И.Франко, отравились, вероятно, угарным газом, 4-ро человек (из них 2-е детей 2015 и 2017 рождения), которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ”, - сообщили в ЛОГА.

Дом оборудован газовым парапетным конвектором и ПГ-4.

Аварийной бригадой “Львовгаз” временно прекращена подача газа в дома. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось 7 ноября, в Черкасской области семью нашли без сознания, а ребенка мертвым.

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