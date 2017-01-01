Храм в селе Королевка Новомосковского района построен в честь Смоленской иконы Божией Матери.

На тушение пожара понадобилось чуть более часа ДСНС

В Днепропетровской области горело здание храма Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 8 декабря.

"В 8:31 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в здании Храма Украинской православной церкви Московского патриархата, построенного в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой Одигитрия, который расположен в селе Королевка Новомосковского района", – говорится в сообщении.

Возгорание возникло на крыше двухэтажного здания храма. Огнем были повреждены деревянные конструкции крыши и перекрытия здания на площади 30 кв. м. Пожар локализован в 09:38 и ликвидировали в 09:50.

В ликвидации возгорания участвовали 10 человек и три единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Cмотрите фотогалерею: В Днепропетровской области произошел пожар в храме УПЦ МП

Ранее в Каменском Днепропетровской области ликвидировали пожар на территории храма. Горела крыша здания и перекрытия здания на площади 200 кв. м. Пожар был потушен за пару часов.

Также сообщалось, что в Запорожье совершили поджог и осквернили храм в честь преподобного Алексея Карпаторусского УПЦ МП.

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