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Разумков: От успеха переговоров в Париже зависит будущее страны

Комментариев: 5
Спикер Верховной Рады заявил, что "красные линии" в ходе переговоров нормандской четверки будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.
Все высказываются перед встречей в Париже
Все высказываются перед встречей в Париже
 
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что от успеха переговоров в рамках "нормандской встречи" зависит будущее страны.
 
"Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственная позиция для Украины", - написал Разумков на своей странице в Facebook.
 
Спикер парламента также заявил, что "красные линии" в ходе переговоров "нормандской четверки" будут соблюдены, а украинские территории - возвращены.
 
В свою очередь пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина "летит в Париж с очень сильной позицией".
 
 
"У нас есть сильные союзники - Германия и Франция, у нас есть поддержка на международной арене, в том числе и от США и Великобритании. Но самый важный наш союзник - это украинский народ, который не хочет войны", - заявила она.
 
"10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии" могут принести послевкусие разочарование. Когда скепсис и страхи выводят людей на митинги против вымышленной "капитуляции", давайте охладите пыл и вспомним, что все мирные инициативы Владимира Зеленского сопровождались протестными акциями", - подчеркнула Мендель.
 
Напомним, что ранее Разумков собирал лидеров парламентских фракций для обсуждения предстоящей нормандской встречи.
 
 
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Теги: Верховная Рада, нормандская четверка, нормандская встреча, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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bertal    08.12.2019, 16:47
Оценка:  -1
bertal
У нас есть план? Целых пять.доживет до вторника и посмотрим какой план у ЗЕ)
bertal    08.12.2019, 16:49
Оценка:  0
bertal
Вы, наверно такое не курили)
Клаустро    08.12.2019, 15:58
Оценка:  0
Клаустро
Все сдадутся...Падут на колени перед солнцеликим Зе...И будут кланяться ему до полного онемения мозга.И вся
Европа...И весь мир...И вся Галактика...А может...И вся Вселенная...Умммммммммммм....
Coюзник    08.12.2019, 16:06
Оценка:  0
Coюзник
Вот это тебя колбасит ... не переживай все будет хорошо ... российские военные наконец то вернуться домой
Клаустро    08.12.2019, 16:34
Оценка:  -1
Клаустро
А тебя не покоробили слова,что ВСЕ должны с восхищением и умилением воспринимать Украину,уважать и любить.За какие его заслуги,он поднял экономику,производство,наладил все сферы существования Государства Украина? Народ сыт и счастлив?Везде благодентствие?Он же просто балабол-с комплексом Наполеона)
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