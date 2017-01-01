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В Покровске обстреляли авто с пассажирами

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На момент инцидента в легковушке находились водитель и два пассажира, они не пострадали.
В Покровске обстреляли авто с пассажирами
© dn.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • В результате стрельбы был поврежден автомобиль
  • В результате стрельбы был поврежден автомобиль
  • В результате стрельбы был поврежден автомобиль
В Покровске обстреляли авто с пассажирами
В результате стрельбы был поврежден автомобиль
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В Покровске Донецкой области правоохранители задержали двух злоумышленников, которые обстреляли автомобиль 24-летней местной жительницы. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям 6 декабря. Как рассказала им 24-летняя местная жительница, неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее машине.

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"Кроме женщины, в машине находились еще двое людей. В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет. В действие сразу была введена специальная полицейская операция, направленная на поиски злоумышленников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план “Сирена“. Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

Позже стали известны детали трагедии - выстрел попал прямо в голову ребенку,  на месте загадочно появился букет цветов.

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Теги: Донецкая область, стрельба, авто
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