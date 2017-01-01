В Покровске обстреляли авто с пассажирами
В Покровске Донецкой области правоохранители задержали двух злоумышленников, которые обстреляли автомобиль 24-летней местной жительницы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Информация о происшествии поступила правоохранителям 6 декабря. Как рассказала им 24-летняя местная жительница, неизвестные, двигаясь на автомобиле ВАЗ 21015, стреляли по ее машине.
Читай также: В Киеве пьяный мужчина обстрелял прохожую
"Кроме женщины, в машине находились еще двое людей. В результате стрельбы был поврежден автомобиль, пострадавших нет. В действие сразу была введена специальная полицейская операция, направленная на поиски злоумышленников", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев.
Позже стали известны детали трагедии - выстрел попал прямо в голову ребенку, на месте загадочно появился букет цветов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram