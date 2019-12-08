В Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда

Стоимость похищенного имущества - около 100 тысяч гривен.

В Херсоне неизвестные обокрали квартиру судьи Херсонского Административного суда.

Об этом сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

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Происшествие произошло в субботу, 7 декабря, когда хозяин отсутствовал. Неизвестные проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия и деньги на сумму около 100 тысяч гривен.

Начато досудебное расследование по ст. 185 УК Украины (кража).

Как сообщалось 13 ноября, в Киеве должник банка открыл стрельбу по его сотрудникам.

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