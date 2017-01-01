Пожар в Одессе: Колледж не проверяли с 2014 года

Правительство планирует до 10 января проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры в стране.

Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел масштабный пожар с десятью жертвами, последний раз проверяли в июне 2014 года, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Тогда (5 лет назад) выявили основные нарушения, а в этом году здание не было даже среди приоритетных для проверки! Это абсолютно недопустимо", — сказал Гончарук.

Читай также: Трагический пожар в Одессе: Опознан еще один погибший студент В связи с этим правительство по поручению президента до 10 января проверит состояние противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры. В связи с этим правительство по поручению президента до 10 января проверит состояние противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения и транспортной инфраструктуры. "Украина будет иметь глобальную стратегию противопожарной безопасности всей страны", — добавил премьер.

Напомним, что число жертв пожара в Одессе достигло 10 человек. Президент Владимир Зеленский объявил 8 ноября всеукраинский траур в память о погибших в результате пожара в колледже Одессы.