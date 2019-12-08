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Руководить Укрзализницей может и не железнодорожник - министр

Комментариев: 3
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет Укрзализныци рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.
У Укрзализныци будет новый руководитель
У Укрзализныци будет новый руководитель
Корреспондент
 
Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о своем видении того, кто может возглавить Укрзализныцю, если там произойдет смена руководства.
 
По его словам, это не обязательно может быть железнодорожник, но в команде главы УЗ такие люди быть должны.
 
"И да, и нет. Это то же, что говорить, что тут, на моем месте, должен быть глубокий транспортник. Ни я, ни Омелян, ни Пивоварский… никто не был глубоким транспортником. И все работало. И будет только лучше. Да, в команде главы компании точно должны быть железнодорожники. Но менеджер - это тот, кто из тех решений, которые тебе предлагают профессионалы, в том числе железнодорожники, может принимать самые правильные", - отметил министр в интервью ЦТС.
 
При этом он считает, что это не обязательно должен быть гражданин Украины, но уточняет: "Могут быть и экспаты. Но проблема в том, что экспаты не знают наших проблем, поэтому превращаются в красивый, суперграмотный фасад. Поэтому, если на высшем и среднем уровне нет людей, которые понимают кто, есть кто, то это превращается в большую проблему".
 
Криклий ожидает, что наблюдательный совет Укрзализныци рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.
 
Напомним, что сумма необходимых инвестиций в развитие Укрзализныци, по оценке госкомпании, составляет 6 миллиардов долларов. 
 
 
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Теги: Укрзалізниця, железная дорога, Укрзализныця, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Kamanavt_ua    08.12.2019, 17:56
Оценка:  +2
Kamanavt_ua
У нас не краинаУ! У нас краина Ж(опа)! Прокурор -зека, министр МВД-просто в о р, скоро маршрутчики заменят лётчиков,
kapablankas    08.12.2019, 17:49
Оценка:  +3
kapablankas
Епифана назначить мать ее так ту залізницю
VSHIVANKA    08.12.2019, 17:28
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ТАК И КОМАНДУЮЩИЙ ТОГО , ЧТО НА ОКРАИНЕ ГОРДО НАЗЫВАЮТ ВМС , ТАНКИСТ ....
НИЧЕГО СТРАШНОГО ....)))
СУГС !!!
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