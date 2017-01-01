На Житомирщине полицейский сбил насмерть велосипедиста и скрылся

64-летний велосипедист от полученных травм погиб, материалы дела передали в Государственное бюро расследований.

В Чуднове Житомирской области правоохранители задержали полицейского, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии, сообщили в полиции Житомирской области.

64-летний велосипедист от полученных травм погиб.

Сбежавшим водителем оказался 35-летний работник местного отделения полиции. Его отстранили от работы, а материалы дела передали в Государственное бюро расследований.