Обнародован отчет суда по иску Украины против РФ
Уголовный суд Гааги будет собирать дополнительную информацию относительно иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.
Уголовный суд Гааги опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного уголовного суда.
В течение следующего года суд будет собирать дополнительную информацию относительно соответствующего иска, взаимодействовать с украинскими властями, представителями гражданского общества и другими заинтересованными лицами.
Кроме того, суд продолжит рассматривать обвинения в новых преступлениях, которые были совершены в Украине.
Напомним, ранее уже экс-заместительница министра иностранныз дел Елена Зеркаль заявляла, что Россия будет отвечать в Гаагском суде по всем обвинениям в финансировании терроризма и расовой дискриминации в оккупированном Крыму. Тогда же она отметила, что суд ООН не допустил попытку России уклониться от ответственности.
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