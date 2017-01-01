Опубликован график Зеленского на саммите в Париже

В графике, предоставленном Офисом президента Украины, нет встречи с Владимиром Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

Что Зеленский будет делать в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита "нормандской четверки" проведет встречу с лидерами Франции и Германии, сообщает Европейская правда.

Согласно графику, предоставленному в офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву).

В 15:05 запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в 15:30 - с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В графике, предоставленном Офисом президента, нет встречи с Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского президента провести короткую беседу с Зеленским.

Официально двустороннюю встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.

В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата, а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.