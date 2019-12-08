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На Банковой собирается митинг, ставят палатки

Комментариев: 9
Активисты хотели поставить сцену напротив здания Офиса президента, но им помешали правоохранители, также не пустили на Банковую фуру с табличкой Телевидение Украины с каркасом для шатра.
Акция на Банковой
Акция на Банковой
УП
 
К Офису президента на Банковой стягиваются люди, активисты установили несколько палаток и намерены остаться на ночь, сообщает Украинская правда.
 
Активисты хотели поставить сцену напротив здания ОПУ, но им помешали правоохранители. Также правоохранители не пустили фуру с табличкой Телевидение Украины, внутри которой находится каркас для шатра.
УП
Позже активистам удалось установить несколько шатров и палаток. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается. В акции участвуют несколько тысяч человек.
 
Акция приурочена к саммиту Нормандской четверки в понедельник, где предположительно президент Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Организаторы и активисты хотят предупредить украинские власти о недопустимости капитуляции в рамках Нормандского саммита.
 
Напомним, что ранее в Киеве и других городах Украины прошло вече под названием Красные линии для Зеленского. 
 
 
 
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Теги: протесты, акция, Банковая, Владимир Зеленский, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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ira0957    08.12.2019, 21:19
Оценка:  +1
ira0957
Снова скачки? )
Letohradek    08.12.2019, 21:24
Оценка:  -2
Letohradek
Это еще не Майдан, но если он начнется, тебе подобным гнидам, придется убраться вон из Украины, иначе затопчем!
Л_о_л_а    08.12.2019, 21:17
Оценка:  +2
Л_о_л_а
майдан не проплаченный американским посольством считается недействительным....
Letohradek    08.12.2019, 21:25
Оценка:  -2
Letohradek
Дебилоид, ты в самом деле считаешь прошлый Майдан проплаченный американцами? )))
VSHIVANKA    08.12.2019, 20:51
Оценка:  +1
VSHIVANKA
SHOW MUST GO ON !!!
Npc7777    08.12.2019, 20:47
Оценка:  +4
Npc7777
За чей счёт этот банкет ??? =))))
Антибес    08.12.2019, 20:37
Оценка:  +3
Антибес
Безропотный коЗЕл,ты видимо ждёшь пока эта проплаченая мразота подкатит орудия и установит ПТРК?Потерпи немного,червячело бесхребетный,не за горами и это время.Все знают что безнаказанность порождает вседозволенность.Когда и ты это поймёшь,будет поздно.)))))
Kamanavt_ua    08.12.2019, 20:15
Оценка:  +10
Kamanavt_ua
Краина Ж! За 30 Серебряников готовы продаться, а потом мычат как им плохо живётся.
stavi    08.12.2019, 20:30
Оценка:  -9
stavi
Йди до путла в ду-у!
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