Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина без газа из РФ не замерзнет - Гончарук

Комментариев: 0
Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу, подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
 
Премьер Алексей Гончарук уверяет, что в Украине этой зимой не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом, 
 
"Украина обеспечена и газом, и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиме речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украине ничего в энергетическом плане не угрожало в ближайшее время", - отметил Гончарук Источник: Гончарук в эфире ТСН.Тиждень на канале 1+1.
 
Премьер подчеркнул, что Украине нужен долгосрочный контракт на 10 лет на транзит российского газа в Европу "с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе".
 
По его словам, этот контракт имеет и политический компонент, и компонент безопасности.
 
Гончарук подчеркнул, что позиция Европы в отношении транзита совпадает с позицией Украины, и это является весомым аргументом в переговорах с Газпромом.
 
В то же время он признал, что "этих аргументов может не хватить", поскольку РФ руководствуется не экономическими, а политическими факторами.
 
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.
 
Известно, что газовый вопрос могут обсудить во время встречи президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина на переговорах в нормандском формате 9 декабря в Париже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, Украина-Россия, Газпром, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Путин_xyйло    08.12.2019, 21:29
Оценка:  0
Путин_xyйло
Какие !0 лет? В обмен на не выплату долга по решению международного трибунала раша может предложить транзит на 1 год и то не факт.
Евроскептик    08.12.2019, 21:28
Оценка:  -2
Евроскептик
Блефуны.От слова Блеф))
Путин_xyйло    08.12.2019, 21:31
Оценка:  0
Путин_xyйло
Ага, как Украина за 5 лет не вымерзла без прямых контрактов с ГазпрЯмом?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь